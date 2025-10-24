Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

  • 24 окт 2025 | 11:01
  • 393
  • 0
Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

Никълъс Николов стана поредният български състезател, който си осигури медал от Европейското първенство по борба за ученици в Будва (Черна гора).

Националът се класира за полуфиналите в категория до 66 килограма. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков той срази Давид Толнай (Унгария).

Николов показа умения и голям потенциал по пътя към победата над унгареца - развой, който осигури минимум бронзово отличие на младия национал.

Преди това отличия спечелиха Валери Тодоров и Ана Добрева.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

  • 23 окт 2025 | 20:42
  • 12953
  • 4
От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

  • 23 окт 2025 | 19:58
  • 3630
  • 0
Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

  • 23 окт 2025 | 15:36
  • 1158
  • 1
Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

  • 23 окт 2025 | 15:27
  • 428
  • 0
Слави Бинев бе избран на висока позиция в Световната федерация по таекуондо

Слави Бинев бе избран на висока позиция в Световната федерация по таекуондо

  • 23 окт 2025 | 12:21
  • 789
  • 0
Борци от пет държави идват в Разград за турнира "Лютфи Ахмедов"

Борци от пет държави идват в Разград за турнира "Лютфи Ахмедов"

  • 23 окт 2025 | 12:07
  • 407
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 4013
  • 6
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 4173
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 4443
  • 7
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 6693
  • 18
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 9774
  • 3
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 2441
  • 2