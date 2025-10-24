Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

Никълъс Николов стана поредният български състезател, който си осигури медал от Европейското първенство по борба за ученици в Будва (Черна гора).
Националът се класира за полуфиналите в категория до 66 килограма. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков той срази Давид Толнай (Унгария).
Николов показа умения и голям потенциал по пътя към победата над унгареца - развой, който осигури минимум бронзово отличие на младия национал.
Преди това отличия спечелиха Валери Тодоров и Ана Добрева.