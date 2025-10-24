Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

Олимпийският шампион Хуберт Кош от Унгария постави нов световен рекорд в коронната си дисциплина - 200 метра гръб.

Кош спечели златото в дисциплината на Световната купа по плуване в Торонто с време 1:45,12 минута. Така той подобри 10-годишното върхово постижение на австралиеца Мич Ларкин от 1:45,63 минути , регистрирано на националното първенство през ноември 2015 година. Световният рекорд бе наградено с чек за 10 000 долара.

22-годишният Кош спечели титлата на 200 метра гръб на Олимпийските игри в Париж 2024. Той има и три златни медала от Световни първенства в тази дисциплина (2023, 2024, 2025), като състезанието през 2024-а се проведе на малък басейн.

Световен рекорд беше поставен и на 100 метра бътерфлай в Торонто. Канадецът Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди. Предишният рекорд принадлежеше на швейцареца Ное Понти, който го постави на Световното първенство в Будапеща през декември 2024-а - 47.71 секунди.