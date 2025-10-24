Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

  • 24 окт 2025 | 09:14
  • 219
  • 0
Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

Олимпийският шампион Хуберт Кош от Унгария постави нов световен рекорд в коронната си дисциплина - 200 метра гръб.

Кош спечели златото в дисциплината на Световната купа по плуване в Торонто с време 1:45,12 минута. Така той подобри 10-годишното върхово постижение на австралиеца Мич Ларкин от 1:45,63 минути , регистрирано на националното първенство през ноември 2015 година. Световният рекорд бе наградено с чек за 10 000 долара.

22-годишният Кош спечели титлата на 200 метра гръб на Олимпийските игри в Париж 2024. Той има и три златни медала от Световни първенства в тази дисциплина (2023, 2024, 2025), като състезанието през 2024-а се проведе на малък басейн.

Световен рекорд беше поставен и на 100 метра бътерфлай в Торонто. Канадецът Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди. Предишният рекорд принадлежеше на швейцареца Ное Понти, който го постави на Световното първенство в Будапеща през декември 2024-а - 47.71 секунди.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

  • 20 окт 2025 | 12:56
  • 598
  • 0
Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

  • 17 окт 2025 | 13:34
  • 501
  • 1
Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

  • 16 окт 2025 | 09:40
  • 970
  • 1
Исторически триумф! Български екипаж стана европейски шампион по ветроходство

Исторически триумф! Български екипаж стана европейски шампион по ветроходство

  • 15 окт 2025 | 11:12
  • 1196
  • 0
Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

  • 14 окт 2025 | 18:21
  • 2513
  • 1
Роди ли се нова звезда? 18-годишен подобри национален рекорд в плуването

Роди ли се нова звезда? 18-годишен подобри национален рекорд в плуването

  • 14 окт 2025 | 17:05
  • 12989
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71583
  • 115
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 1881
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 2380
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8073
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1106
  • 1
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 14530
  • 3