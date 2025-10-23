Анас Маздрашки с победа на старта в Синтра

Анас Маздрашки започна с победа участието си на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 000 щатски долара.

Българинът, който е номер 941 в световната ранглиста, надигра испанеца Алехандро Лопес Ескрибано с 5:7, 6:1, 7:5. Мачът продължи 2 часа и 29 минути.

Маздрашки загуби първия сет, след като допусна обрат и изпусна аванс от 4:2 гейма. Той обаче показа много по-добра концентрация в следващите два сета и в крайна сметка успя да се класира за втория кръг.

Във втория кръг Маздрашки ще играе с представителя на домакините от Португалия Жоао Граса, който е номер 1265 в ранглистата.