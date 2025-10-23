Популярни
  Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже

Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже

  • 23 окт 2025 | 18:02
  • 241
  • 0
Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже

Стела Енева разкри в специално интервю за БНТ, че Олимпийските игри в Париж 2024 е било последното ѝ участие на най-големия спортен форум. Днес именитата ни паралимпийка дари първия си медал от паралимпийски игри на Националната спортна академия "Васил Левски".

"Моето послание е - "Живей, дивей и всичко ще бъде окей". Абстрахирам се от всички препятствия и неволи. Важното е хората да се гордеят, България да я познават по света и да се говори за нея още и още. НСА е ковачницата на шампиони", сподели Енева защо е решила да се раздели с първото и отличие от Пекин 2008.

Стела Енева дари на НСА първия си паралимпийски медал от Пекин 2008
Стела Енева дари на НСА първия си паралимпийски медал от Пекин 2008

"Ние сме половин хора. Аз съм с две ампутации на крайниците и спортът ме е изградил да мога да се движа нормално, да се справя сама в живота. Макар и трудностите, които имам, полагам двойно повече усилия, за да мога да изляза на зеления килим и да представя България", каза още тя.

На въпрос дали трикратната ни медалистка от паралимпийски игри ще участва и в Лос Анджелис след три години, или ще сложи край, тя отговори: "Ами, край. Много е трудно да се каже това нещо. Винаги си казваш, че може и още малко, и още малко, но когато човек е на върха, тогава да прекрати кариерата си."

bntnews.bg

