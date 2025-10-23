Атлетическата звезда Дервал О'Рурк ще бъде въведена в Залата на славата

Една от иконите на ирландската атлетика Дервал О'Рурк ще получи признание за своята забележителна кариера, като бъде въведена в Залата на славата.

Родената в Корк състезателка на хърдели, която е сред най-титулуваните атлети на Ирландия, ще бъде удостоена с наградата "Зала на славата“ на тазгодишните Национални атлетически награди на 123.ie.

О'Рурк пробива на международната сцена през 2003 г., когато за първи път слиза под границата от 13 секунди в бягането на 100 метра с препятствия. Тя постига време от 12.96 секунди, за да завърши четвърта на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Полша.

С това постижение не само поставя нов национален рекорд, но и осигурява на О'Рурк покриването на норматив "А“ за участие на Олимпийските игри през 2004 г.

О'Рурк представя Ирландия на три олимпиади, а през 2006 г. печели злато на Световното първенство в зала на 60 метра с препятствия, циментирайки статута си на една от най-успешните атлетки в страната.

"Известна със своята психическа устойчивост и яростен състезателен дух, О'Рурк спечели два сребърни медала от европейски първенства на 100 метра с препятствия (2006 и 2010 г.), както и бронзови медали от европейските първенства в зала през 2009 и 2013 г. на 60 метра с препятствия“, заяви говорител на Ирландската атлетическа федерация, която потвърди новината тази седмица.

"Вероятно най-силното ѝ представяне е на Световното първенство в Берлин през 2009 г., където тя завършва четвърта във финала, поставяйки нов ирландски рекорд от 12.67 секунди“, добавиха от федерацията.

"Тя подобрява това време през 2010 г., пробягвайки дистанцията за 12.65 секунди по пътя към сребърния си медал на Европейското първенство в Барселона.“

О'Рурк прекратява състезателната си кариера през юни 2014 г. на 33-годишна възраст.

Тогава тя признава, че решението е било "трудно“, но добавя, че усеща, че "моментът е подходящ“.

"Знаех, че мога да се състезавам този сезон, но не и с време, което да ми позволи да се боря за медали на Eвропейското първенство на открито. Да отида на голямо първенство просто за участие, не е в мой стил“, допълва тя.

О'Рурк ще получи своята награда на 26 ноември по време на Националните атлетически награди на Ирландия, които ще се проведат в Сантри.

Снимки: Gettyimages