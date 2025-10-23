Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър"-а в Хамбург

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър"-а в Хамбург

  • 23 окт 2025 | 15:43
  • 191
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър"-а в Хамбург

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

32-годишният българин загуби от поставения под номер 6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6 за малко повече от час.  

18-годишният Чина, 227-и в световната раглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача, с което успя да вземе частичен реванш от Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Италианският тийнейджър спечели първия сет с единствен пробив за 3:2, а във втората част направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира. 

 Пловдивчанинът все пак заработи  900 евро и 4 точки за класацията на АТР, в която заема 249-ото място.

Следвай ни:

Още от Тенис

Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

  • 23 окт 2025 | 14:15
  • 274
  • 0
Кенин спаси два мачабола по пътя към 1/4-финал в Токио

Кенин спаси два мачабола по пътя към 1/4-финал в Токио

  • 23 окт 2025 | 13:43
  • 537
  • 0
Александър Василев допусна втора загуба на финалния турнир на осемте най-добри юноши

Александър Василев допусна втора загуба на финалния турнир на осемте най-добри юноши

  • 23 окт 2025 | 13:05
  • 942
  • 0
И когато не играе, пише история: Нов рекорд на Новак Джокович

И когато не играе, пише история: Нов рекорд на Новак Джокович

  • 23 окт 2025 | 11:01
  • 5314
  • 1
Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

  • 23 окт 2025 | 09:50
  • 766
  • 0
Александър Василев: Семейството ми е най-голямото ми вдъхновение

Александър Василев: Семейството ми е най-голямото ми вдъхновение

  • 23 окт 2025 | 08:55
  • 832
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35925
  • 62
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10297
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9707
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2051
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8704
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4333
  • 0