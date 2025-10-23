Решението на Евролигата за арестувания съдия Николич!

След скандалния случай с ареста на баскетболния съдия Урош Николич, от Евролигата обявиха своята позиция.

Подробности от съобщението:

Скандал в Сърбия: съдия от Евролигата е част от престъпната организация "Врачарци"

„Вземайки предвид последните публикации в различни медии относно ареста на съдията Урош Николич от сръбските власти, Евролигата би искала да изясни следното:

Съдията Урош Николич е отстранен от съдийство във всички състезания на Евролигата до приключване както на разследването от местните власти, така и на вътрешната оценка на Евролигата.“

Снимки: Gettyimages