  4. Решението на Евролигата за арестувания съдия Николич!

  • 23 окт 2025 | 15:44
  • 1006
  • 0
След скандалния случай с ареста на баскетболния съдия Урош Николич, от Евролигата обявиха своята позиция.

Подробности от съобщението:

„Вземайки предвид последните публикации в различни медии относно ареста на съдията Урош Николич от сръбските власти, Евролигата би искала да изясни следното:

Съдията Урош Николич е отстранен от съдийство във всички състезания на Евролигата до приключване както на разследването от местните власти, така и на вътрешната оценка на Евролигата.“

Снимки: Gettyimages

