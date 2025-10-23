Скандал в Сърбия: съдия от Евролигата е част от престъпната организация "Врачарци"

Скандал разтърси баскетболните среди, след като стана ясно, че съдията от Евролигата Урош Николич е свързан с престъпната организация „Врачарци“, която е обект на засилен интерес от сръбските власти през последните години. Според прокуратурата за организирана престъпност, организацията действа от поне седем години, като нейното ръководство контролира схеми за изнудване, трафик на незаконни стоки и уреждане на сметки.

За неин лидер се смята Никола Вушович, известен с прякора Джони, който беше арестуван в Барселона в рамките на мащабна международна операция на Европол и сръбската полиция. Заедно с него е задържан и неговият съучастник Урош Пиперски, който е в ареста в Португалия. Престъпна дейност и обвинения: Властите свързват групата „Врачарци“ с поне две убийства и три опита за убийство в Сърбия. Сред тях е и екзекуцията на Владимир Попович, известен в ъндърграунда като Влада Поп, през декември 2018 г. в кафене в Белград.

Според репортаж на вестник Blic, има сериозни подозрения, че членове на организацията, под ръководството на Вушович и Пиперски, са извършили убийството на V.P. на 1 декември 2018 г. Също така, на 18 юни 2020 г., те са извършили още едно убийство на K.V., който е починал от раните си. Операции на властите и арести: Директорът на полицията, Драган Василиевич, потвърди, че Дирекцията на криминалната полиция, в сътрудничество с Европол и Евроюст, е провела две отделни, мащабни операции в цяла Сърбия. Тези операции са довели до ареста на общо 29 души, както в Сърбия, така и в чужбина.



Седем членове на „Врачарската банда“ са арестувани като заподозрени за двете убийства и трите опита за убийство. В същото време, в Дубай е арестуван Марко Джорджевич (38), известен като Маркенджани, като заподозрян за участие в същата престъпна група. По време на разследванията, властите са иззели хиляди евро, луксозни бижута, скъпи часовници, луксозни автомобили и паспорти, както разкриват снимки и международни репортажи.

Снимки: Imago