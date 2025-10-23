Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

  • 23 окт 2025 | 15:18
  • 298
  • 0
Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Инвестициите в спортната база са инвестиции в бъдещето на българския спорт. Затова ММС подкрепя реализирането на подобни проекти. С модерни съоръжения и добри условия за подготовка ние даваме шанс на младите хора да развиват таланта си, да се усъвършенстват и да постигат високи резултати. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на обновения футболен терен в Националната спортна академия "Васил Левски".

Ремонтът на съоръжението е на обща стойност 853 592 лева с ДДС, от които 390 652 лева са отпуснати от Министерството на младежта и спорта, а 462 940 лева – собствени средства на НСА. Дейностите включват ремонт на спортния терен, изграждане на поливна система, доставка на оборудване и монтаж на мълниезащитна инсталация.

Министър Пешев благодари на ръководството на НСА за последователната работа и усилията, които полагат за обновяването и поддържането на спортната инфраструктура.

"Вашата ангажираност е пример как чрез визия и постоянство можем да създаваме условия, достойни за нашите спортисти, преподаватели и студенти. Този обновен футболен терен е поредното доказателство, че когато работим заедно, резултатите са налице", добави министърът.

В рамките на деня беше открито и ремонтираното студентско общежитие - блок 61, модернизирано със средства на Министерството на образованието и науката и НСА.

На събитията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министрите на младежта и спорта Стоян Андонов и Димитър Георгиев, ректорът на НСА проф. Красимир Петков, помощник-ректорът на академията проф. Николай Изов и др.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Аксаково с нов Управителен съвет

ФК Аксаково с нов Управителен съвет

  • 23 окт 2025 | 15:05
  • 356
  • 0
Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

  • 23 окт 2025 | 15:01
  • 1021
  • 1
Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

  • 23 окт 2025 | 14:36
  • 732
  • 1
Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

  • 23 окт 2025 | 13:36
  • 1489
  • 5
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

  • 23 окт 2025 | 13:32
  • 431
  • 0
Марек се раздели с бивш шеф на съдиите

Марек се раздели с бивш шеф на съдиите

  • 23 окт 2025 | 13:19
  • 636
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35861
  • 62
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10277
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9697
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2043
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8675
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4323
  • 0