Габи Петрова обмисля журналистическа кариера

Габриела Петрова не изключва възможността след края на спортната си кариера да се насочи към журналистиката или работа в медиите. Това призна тя в “Гостът на Sportal.bg” днес. 33-годишната национална състезателка в тройния скок проявява интерес към спортната журналистика и сподели в студиото на Sportal.bg, че би направила опит в тази посока в следващите години.

“Да бъдеш треньор е много по-тежко и отговорно от това да си състезател. Ти трябва да измислиш този човек как да го изтренираш, че в точния определен ден и час той да е в най-добрата си форма. Много са нещата. За момента не знам, харесва ми твоята професия, медиите ми харесват. Може и да тръгна по съвсем различен път от спорта.

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Може би идеята за журналистиката все по-сериозно ми се върти в главата, но в едно съм сигурна - така както се раздавам на 100 процента в спорта, ще го правя и в професията, с която се захвана”, каза Петрова.

Цялото интервю с възпитаничката на Атанас Атанасов може да намерите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов