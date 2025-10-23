Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала - иранското крило Мехран Алигадр. Алигадр е ляво крило с дългогодишен опит в иранската Суперлига и с участия за националния отбор на Иран. В кариерата си е защитавал цветовете на Sadra, DIET Shiraz, Melli Haffari, Giti Pasand, Tasisat Daryaei, както и Crop; има мачове и голове за национала, а сред най-големите му успехи е бронзът на Световното първенство по футзал 2016 и титли/медали от AFC Futsal Championship.

С идването на Алигадр Амиго добавя скорост, импровизация един на един и силен ляв крак при статични положения, пишат от клуба. Иранецът е доказан в отбори, свикнали да играят за трофеи, и носи култура на побеждаване, която пасва на амбициите на клуба.

Контрактът на Мехран бе парафиран в клубната централа в София, като при финализирането присъства и новоназначеният спортен директор Юли Петков – част от реорганизацията, която Амиго обяви през септември с фокус върху професионализиране на спортно-техническата работа.



Амиго Северозапад е редовен участник в Шампионската лига по футзал и вече остави следа в предварителните кръгове с убедителни победи над шампиони от Австрия, Израел, Сан Марино и Уелс. Логичната следваща стъпка е по-силно класиране в Европа, а профилът на Алигадр е точно за мачовете с високо темпо и висока цена на всяка грешка. С идването на Мехран Алигадр Амиго Северозапад прави сериозна заявка - не просто да участва, а да се бори за призови места, да развива играчи и да вдъхновява феновете.