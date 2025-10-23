Кенин спаси два мачабола по пътя към 1/4-финал в Токио

Миналогодишната финалистка София Кенин (САЩ) отрази два мачбола и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

Номер 10 Кенин се потруди сериозно срещу срещу участващата с "уайлд кард" 17-годишна представителка на домакините Уакана Сонобе, за да стигне до успеха с 3:6, 6:1, 7:6(2) след 2:20 часа игра.Сонобе, 263-а в световната ранглиста, изигра отличен първи сет, в който сервираше солидно и реализира пробиви в първия и в деветия гейм, за да поведе в резултата. Американката отвърна и във втората част даде само гейм на съперничката си. Така всичко трябваше да бъде решено в третия сет, в който японската тийнейджърка пропусна два мачбола при подаване на съперничката в десетия гейм, след което се стигна до тайблрек. В него Кенин дръпна с 5:1 точки и до края нямаше проблеми. Така тя очаква третата в схемата Екатерина Александрова (Русия) нямаше особени проблеми във втория кръг и спечели с 6:1, 6:2 срещу Жаклин Кристиан (Румъния) и достигна 11-ия си четвъртфинал за сезона в Тура на УТА.

В мача между спечелилите титли през миналата седмица поставената под номер 2 шампионка в Нинбо - Елена Рибакина (Казахстан), надделя с 6:4, 6:3 за 98 минути над победителката в Осака - Лейла Фернандес (Канада)."Мачът беше много труден. Очаквах го, защото срещу Лейла никога не е лесно, още повече че това беше и първата ми среща от турнира. Радвам се, че продължавам напред. Малко съм уморена, но съм готова за още едно финално усилие. Доволна съм от представянето си през миналата седмица в Нинбо и се надявам да продължа так и тук", коментира състезателката от Казахстан след 50-ата си победа в Тура за сезона. Шампионката от "Уимбълдън" през 2022 година Рибакина се нуждае от още един успех, за да си гарантира място на Шампионата на WTA на осемте най-добри през сезона. На четвъртфиналите тя ще се изправи срещу друга канадка Виктория Мбоко.

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) навакса ранно изоставане от 2:4 гейма и се справи с рускинята Варвара Грачова с 6:4, 6:3. Тя очаква осмата Каролина Мухова от Чехия.

Снимки: Imago