  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Гол на Матесън в продължението изведе Канейдиънс до победа над Флеймс

  • 23 окт 2025 | 10:08
  • 326
  • 0
Майк Матесън вкара гол една минута след началото на продължението, осигурявайки победа с 2:1 на гостуващия Монреал Канейдиънс срещу Калгари Флеймс в първенството на НХЛ. Домакините записаха седмо поредно поражение.

Зак Болдук също отбеляза гол, а вратарят Якуб Добес направи 36 спасявания за Канейдиънс, които спечелиха шест от последните си седем мача.

Адам Клапка вкара единствената шайба за Флеймс, които са предпоследни в класирането и са отборът с най-малко отбелязани голове в лигата.

Вратарят на Калгари Дъстин Улф отрази 26 удара за клуб, който е ограничен до един гол във всеки от последните четири мача и все още не е печелил у дома този сезон.

