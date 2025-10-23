Гол на Матесън в продължението изведе Канейдиънс до победа над Флеймс

Майк Матесън вкара гол една минута след началото на продължението, осигурявайки победа с 2:1 на гостуващия Монреал Канейдиънс срещу Калгари Флеймс в първенството на НХЛ. Домакините записаха седмо поредно поражение.
Зак Болдук също отбеляза гол, а вратарят Якуб Добес направи 36 спасявания за Канейдиънс, които спечелиха шест от последните си седем мача.
Адам Клапка вкара единствената шайба за Флеймс, които са предпоследни в класирането и са отборът с най-малко отбелязани голове в лигата.
Вратарят на Калгари Дъстин Улф отрази 26 удара за клуб, който е ограничен до един гол във всеки от последните четири мача и все още не е печелил у дома този сезон.