Гол на Матесън в продължението изведе Канейдиънс до победа над Флеймс

Майк Матесън вкара гол една минута след началото на продължението, осигурявайки победа с 2:1 на гостуващия Монреал Канейдиънс срещу Калгари Флеймс в първенството на НХЛ. Домакините записаха седмо поредно поражение.

Зак Болдук също отбеляза гол, а вратарят Якуб Добес направи 36 спасявания за Канейдиънс, които спечелиха шест от последните си седем мача.

MIKE MATHESON CALLS GAME!!



The Canadiens get the win on the road as Matheson scores the Subway Canada OT winner 👏 pic.twitter.com/1wPj92F5jO — Sportsnet (@Sportsnet) October 23, 2025

Адам Клапка вкара единствената шайба за Флеймс, които са предпоследни в класирането и са отборът с най-малко отбелязани голове в лигата.

Вратарят на Калгари Дъстин Улф отрази 26 удара за клуб, който е ограничен до един гол във всеки от последните четири мача и все още не е печелил у дома този сезон.