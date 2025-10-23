Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

  • 23 окт 2025 | 09:50
  • 114
  • 0
Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

Водачът в основната схема Тейлър Фриц (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Базел (Швейцария) с награден фонд 2 523 045 евро.

Американецът надделя в първия си двубой над Валентен Вашeро (Монако) след обрат с 4:6, 7:6(4), 7:5 за 2:37 часа на корта.

Фриц загуби първия сет, но спечели втората част след тайбрек, в който поведе убедително с 6:1. В третия сет той направи решаващ пробив в последния гейм и затвори срешата с първия си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Фриц ще играе срещу Юго Умбер (Франция), който елиминира Себастиан Корда (САЩ) с 6:3, 6:4.

Номер 8 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) достигна до четвъртфиналите след победа на Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:5.

Жоао Фонсека (Бразилия) също се класира за четвъртфиналите на турнира. Той спечели без игра, след като номер 7 Якуб Меншик (Чехия) се отказа поради контузия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Колумбия

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Колумбия

  • 23 окт 2025 | 00:37
  • 776
  • 0
Синер с експресна победа на старта във Виена

Синер с експресна победа на старта във Виена

  • 22 окт 2025 | 21:27
  • 1974
  • 0
Диа Евтимова започна с победа на турнир в САЩ

Диа Евтимова започна с победа на турнир в САЩ

  • 22 окт 2025 | 19:44
  • 823
  • 0
Анас Маздрашки достигна до 1/4-финал на двойки на турнир в Португалия

Анас Маздрашки достигна до 1/4-финал на двойки на турнир в Португалия

  • 22 окт 2025 | 19:42
  • 495
  • 0
Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред в Базел

Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред в Базел

  • 22 окт 2025 | 19:39
  • 448
  • 0
14 души са арестувани за уреждане на тенис мачове в България и други държави

14 души са арестувани за уреждане на тенис мачове в България и други държави

  • 22 окт 2025 | 18:02
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 3774
  • 6
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 31607
  • 53
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 35966
  • 19
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 26685
  • 29
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 22340
  • 43
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 4924
  • 0