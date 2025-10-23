Тейлър Фриц охлади амбициите на Вашеро в Базел, този път няма приказка!

Водачът в основната схема Тейлър Фриц (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Базел (Швейцария) с награден фонд 2 523 045 евро.

Американецът надделя в първия си двубой над Валентен Вашeро (Монако) след обрат с 4:6, 7:6(4), 7:5 за 2:37 часа на корта.

Top seed prevails 🙌@Taylor_Fritz97 fights back to beat the red hot Valentin Vacherot 4-6 7-6 7-5 in a breathtaking battle in Basel #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/bwqYOnd4Vk — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025

Фриц загуби първия сет, но спечели втората част след тайбрек, в който поведе убедително с 6:1. В третия сет той направи решаващ пробив в последния гейм и затвори срешата с първия си мачбол.

Gave it your all 😮‍💨@val_vacherot 9 match winning streak snapped but still brought the vibes 🤝 pic.twitter.com/zq9kG3sxgh — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025

В спор за място на четвъртфиналите Фриц ще играе срещу Юго Умбер (Франция), който елиминира Себастиан Корда (САЩ) с 6:3, 6:4.

Номер 8 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) достигна до четвъртфиналите след победа на Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:5.

Foki the ultimate fighter 💪



Alejandro Davidovich Fokina comes back to beat Jenson Brooksby 6-7 6-4 7-5 in just shy of three hours 🤯#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/qqeaGOCncs — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025

Жоао Фонсека (Бразилия) също се класира за четвъртфиналите на турнира. Той спечели без игра, след като номер 7 Якуб Меншик (Чехия) се отказа поради контузия.