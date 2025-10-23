Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 17 българчета ще играят на осминафиналите на сингъл на ITF турнира в Пазарджик

17 българчета ще играят на осминафиналите на сингъл на ITF турнира в Пазарджик

  • 23 окт 2025 | 08:46
  • 165
  • 0
17 български тенисисти се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в 1/16-финалите при юношите през вчерашния ден постигнаха Калоян Шиков, Станислав Косев, Петър Иванчев, Васил Русанов, Мартин Бонев, Кристиян Стефанов и Борис Борисов.

За осминафиналите при девойките се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.

Юноши, 1/16-финали:

№1 Калоян Шиков – Тудор Преда (Румъния) 6:1, 6:3

№2 Станислав Косев – Флорин Пантелимон (Румъния) 3:6, 6:0, 6:2

№9 Петър Иванчев – Богдан Попа (Румъния) 6:4, 6:3

№13 Васил Русанов – Леонардо Фиочи (Италия) 6:3, 7:5

№16 Мартин Бонев – Виктор Атанасов 6:1, 6:3

Кристиян Стефанов – №8 Пламен Колев 6:3, 6:1

Борис Борисов – №15 Любен Хубенов 6:1, 6:2

Мартин Латинчев – №14 Рареш Йонеску (Румъния) 1:6, 6:2, 3:6

Георги Георгиев – №11 Стефан-Кристиан Еначе (Румъния) 3:6, 4:6

Борис Начев – №6 Андрей Раду (Румъния) 3:6, 0:4 и отказване на Начев

Александър Ибришимов – №10 Рареш Сарацин (Румъния) 0:6, 1:6

Владимир Цонков – №5 Ерих Поп (Румъния) 6:3, 4:6, 2:6

Дамян Аврамовски – №12 Давид Черчел (Румъния) 1:6, 3:6

