Окан Бурук: Планът ни сработи перфектно

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук коментира пред медиите победата на своя отбор с 3:1 над Бодьо/Глимт в мач от третия кръг на Шампионската лига. Според него, турският гранд е заслужавал да спечели още по-убедително.

„Планът, който бяхме изградили, и играта, която показахме, напълно съвпаднаха с развитието на мача. През първото полувреме бяхме много по-енергични и агресивни. Успяхме да ограничим процента на владеене на топката от страна на съперника. Вкарахме два гола и създадохме още положения. Допуснахме само една опасна ситуация пред нашата врата. Можехме да отбележим и повече голове", каза Бурук.

„През втората част, особено след смените на противника, се наложи да се приберем в собствената си половина. Смятам обаче, че се справихме добре и в този аспект. Дори тогава създадохме чисти голови възможности, макар че и Бодьо/Глимт имаше своите шансове. В крайна сметка, взехме трите точки, които искахме", подчерта наставникът на Галатасарай.

"Разбира се, имаше и аспекти, в които можехме да се представим по-добре. Съперникът ни е отбор, който играе на изкуствен терен, а това е един от факторите, които подобряват качеството им при играта с топка. Те владееха топката повече, но ние бяхме ефективни с пресата си в предни позиции. Резултатът можеше да бъде много по-изразителен. Трябва да поздравим и нашия противник, който също игра много добър футбол", добави Окан Бурук.

