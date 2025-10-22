Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред в Базел

Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред в Базел

  • 22 окт 2025 | 19:39
  • 105
  • 0
Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред в Базел

Норвежкият тенисист Каспер Рууд се класира за втория кръг на турнира от ATП 500 в Базел, Швейцария, побеждавайки французина Кентен Алис с 6:1, 7:6(3).

Двубоят продължи 1 час и 16 минути. Рууд, номер 4 в схемата, пласира десет аса без нито една двойна грешка и реализира три от петте си точки за пробив.

Във втория кръг на турнира Рууд ще се изправи срещу швейцарския тенисист Стан Вавринка, който по-рано се наложи с 6:1, 7:6(3) над сърбина Миомир Кецманович.

Петият в схемата канадец Феликс Оже-Алиясим надигра сънародника си Габриел Диало с 6:2, 7:5 и в следващия кръг ще срещне хърватина Марин Чилич, който в първия кръг се справи с Давид Гофен от Белгия.

Шестият поставен Иржи Лехечка от Чехия отпадна още на старта след поражение с 2:6, 2:6 от нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп.

