14 души са арестувани за уреждане на тенис мачове в България и други държави

Световният тенис се тресе от сериозен корупционен скандал, като 14 души вече се арестувани във Франция, България, Испания и Румъния по обвинение за манипулиране на мачове, пише изданието "Сигма".

Трима бивши български играчи Карен и Юри Хачатрян и Дилян Янев и техният съучастник Анжел Янев бяха задържани в София през миналата седмица с европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка с разследване на добре организирана международна престъпна група, която се облагодетелствала финансово в следствие на незаконни схеми за залози. Според обвинението от групата са предлагали и раздавали пари на тенисисти и на служители на спортни организации от четири континента, за да влияят върху изхода на определени срещи.

Разследването за криминална дейност, измами, спортна корупция, пране на пари и опериране със средства с незаконна цел е започнало през май тази година.

Френските власти подозират, че членовете на престъпната мрежа са плащали подкупи на играчи от извън първите 100 на световната ранглиста, за да губят умишлено сетове или цели мачове, на които събития са правени печеливши залози. Манипулациите са засегнали срещи от поне 40 надпревари от по-маловажните серии "Чалънджър" и "Фючърс" в периода 2018-2024 година, не само във Франция, но и в други европейски страни, както и в Северна и Южна Америка и Африка. Престъпниците се възползвали от това, че турнирите са от по-нисък ранг и не носят сериозни приходи на участващите тенисисти, което ги прави по-податливи на влияние с финансови стимули, а в същото време контролът върху състезанията от двете вериги от страна Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и на Международната федерация по тенис (ITF) е занижен.

Прокуратурата в Марсилия е разкрила множество сметки на т. нар. "мулета", от които са правени залозите за предварително уредените мачове, което позволило на групата да оперира дълго време без да привлече внимание. Според властите печалбата на престъпниците, която е установена досега, надхвърля 800 хиляди евро.