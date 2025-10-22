Популярни
Лука Шаманич напусна Баскония

  • 22 окт 2025 | 14:18
  • 193
  • 0
Лука Шаманич напусна Баскония

Сътрудничеството между Баскония и Лука Шаманич приключи преждевременно, тъй като хърватският център-тежко крило официално напусна баския клуб.

25-годишният баскетболист (2,08 м), който се присъедини към отбора на 30 декември 2024 г., не успя да се наложи в състава. Смята се, че Шаманич сам е поискал да напусне тима на Баскония, който преминава през изключително труден период, заемайки последно място в Евролигата с баланс 0-5 (и 2-1 в испанското първенство).

Двете страни постигнаха споразумение за прекратяване на договора, въпреки че сезон 2025/26 е все още в началото си.

В тазгодишните си изяви в Евролигата Шаманич записваше средно по 7,0 точки и 2,6 борби. По-конкретно, той отбеляза 13 и 15 точки в последните си два мача, докато срещу Олимпиакос вкара седем точки и остана без точков принос в срещата с Панатинайкос, посочва Sportal.gr.

Общо в кариерата си в Евролигата той има 20 участия със средни показатели от 8,6 точки и 3,0 борби.

Заслужава да се отбележи, че кариерата на Шаманич се характеризира с нестабилност. Той беше избран под номер 19 в Драфта на НБА през 2019 г. от Сан Антонио Спърс и игра в 86 мача в най-силното първенство в света с екипа на "Шпорите" и Юта Джаз (2019-2024), като записваше средно по 4,5 точки и 2,4 борби.

Завръщането му в Европа миналото лято за Фенербахче не се осъществи, тъй като сътрудничеството им беше прекратено още преди официално да започне, като Шаманич не изигра нито един мач с турския отбор.

Снимки: Imago

