Кошмар за Партизан! Една от големите звезди на "гробарите" аут за 3 месеца

Една от големите звезди на Партизан Карлик Джоунс ще отсъства от терените най-малко три месеца. Американският гард получи контузия по време на последния мач на "гробарите" срещу отбора на FMS в Адриатическата лига, като съмненията бяха за лек проблем с левия крак.

След преминаване на прегледи стана ясно, че баскетболистът е с фрактура на метатарзалната кост на петата и ще бъде аут за дълго време.

Това означава, че гардът няма да се появи в игра в "Арена София" на 29 октомври, когато Партизан гостува на Апоел Тел Авив в среща от седмия кръг на Евролигата.

Снимки: Imago