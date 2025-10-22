Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с нов шанс за медал днес на Европейското първенство

  • 22 окт 2025 | 13:08
  • 167
  • 0
Нова порция вълнуващи мачове ни очакват днес на Европейското първенство по бокс за ученици в Будва. Амбициите за медали се увеличават, а сред надеждите за отличия е и Валери Тодоров. Младият ни талант ще се качи на ринга в следобедната сесия, която започва от 15:00 часа.

В категория до 80 килограма той ще се изправи срещу Матиас Логкос (Гърция). Мачът е 13-ти в програмата от 1/4-финалите, а при успех Тодоров ще си гарантира минимум бронзов медал.

Такъв си осигури във вторник Ана Добрева. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков тя надделя в тежка битка над украинката Ариана Пономарова. В категория до 40 килограма талантливата Добрева показа потенциала си и направи заявка за голямо бъдеще в бокса. Тя ще срещне на полуфинал англичанката Маделин Лаверик-Арно. Летисия Милева (57 кг) пък бе спряна от Есма Юртсевер (Турция).

