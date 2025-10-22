Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

Олимпия Милано се раздели със словенското крило Влатко Чанчар, обявиха официално от италианския клуб. 28-годишният играч се присъедини към тима от Милано това лято, но изигра за отбора едва 2 мача в Евролигата - в първите два кръга. Бившият играч на Денвър Нъгетс пропусна следващите три срещи на Олимпия Милано в най-силния клубен баскетболен турнир на Стария континент заради проблеми с коляното, а сега идва и решението за прекратяването на договора му с клуба по взаимно съгласие.
Преди да се присъедини към Олимпия Милано това лято, Чанчар носеше екипа на Денвър Нъгетс между 2019 и 2025 година, като стана и шампион на НБА със "Златните буци" през 2023-а.