Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

Олимпия Милано се раздели със словенското крило Влатко Чанчар, обявиха официално от италианския клуб. 28-годишният играч се присъедини към тима от Милано това лято, но изигра за отбора едва 2 мача в Евролигата - в първите два кръга. Бившият играч на Денвър Нъгетс пропусна следващите три срещи на Олимпия Милано в най-силния клубен баскетболен турнир на Стария континент заради проблеми с коляното, а сега идва и решението за прекратяването на договора му с клуба по взаимно съгласие.

Преди да се присъедини към Олимпия Милано това лято, Чанчар носеше екипа на Денвър Нъгетс между 2019 и 2025 година, като стана и шампион на НБА със "Златните буци" през 2023-а.

L’Olimpia e Cancar rescindono: “A presto, in campo”



🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento esemplare, la… pic.twitter.com/L1kwYw64ho — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 22, 2025