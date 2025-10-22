Летисия Милева не успя да стигне до медалите на Европейското за ученици в Будва

Летисия Милева не успя да се пребори за медал на Европейското първенство по бокс за ученици в Будва, Черна гора. Във вечерната сесия във вторник българката загуби на четвъртфиналите в категория до 57 килограма от туркинята Есма Юртсевер и отпадна от по-нататъшната надпревара.

Часове по-рано Ана Добрева се класира за полуфиналите в категория до 40 килограма., осигурявайки си минимум бронз. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков тя надделя в тежка битка над украинката Ариана Пономарова и направи заявка за голямо бъдеще в бокса.

В понеделник трима от талантите ни допуснаха поражения. Здравко Колев (40 кг) отстъпи на Давид Хорват (Украйна), Андриян Стойков (44 кг) загуби от Хусам Фала (Израел), а Мартин Райчев (52 кг) бе спрян от Албертас Улчинскас (Литва).