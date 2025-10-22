Красимир Инински откри Държавното по бокс в Благоевград

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински откри Държавното лично-отборно първенство за младежи и девойки.

Състезанието се провежда в Благоевград, който е домакини по случай отбелязването на 30 години организиран бокс в града. Събитието събра на едно място редица легенди на българския ринг.

В речта си Инински подчерта значението на благоевградската школа за развитието на бокса у нас и изрази признателност към всички треньори, състезатели и деятели, допринесли за изграждането на спортната традиция в региона. Той отправи специални благодарности към община Благоевград и зам. кмета Станислав Кунчев, както и на домакините за перфектната организация и сърдечната атмосфера. Съвместно с домакина Андон Шавулев, Инински връчи отличия на заслужили треньори и боксьори, специално подготвени от домакините.

Сред официалните гости бяха олимпийският шампион от Мюнхен 1972 Георги Костадинов и доайенът на треньорската професия Костадин Петков – Коце Железото.