Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

15 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на втория турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.
Победи в първия кръг при юношите през вчерашния ден постигнаха Георги Георгиев, Александър Ибришимов, Виктор Атанасов и Борис Начев. Вчера за втория кръг се класираха Кристиян Стефанов, Борис Борисов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски и Мартин Латинчев. Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Калоян Шиков, №2 Станислав Косев, №9 Петър Иванчев, №8 Пламен Колев, №13 Васил Русанов, №15 Любен Хубенов и №16 Мартин Бонев.
За осминафиналите при девойките се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Александра Момчилова, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.
Юноши, 1-кръг:
Георги Георгиев – Захар Бондарец (Украйна) 6:0, 6:4
Александър Ибришимов – Люис Хендерсън (Великобритания) 4:6, 6:2, 6:3
Виктор Атанасов – Тимофей Зайцев (Русия) 6:3, 6:3
Борис Начев – Уейлън Лин (САЩ) 6:1, 6:0
Никола Божилов – Пол Гимбасан (Румъния) 4:6, 6:3, 4:6
Браян Димов – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния) 3:6, 6:7(2)
Девойки, 1/16-финали:
№1 Александра Рангелова – Мария Роска (Румъния) 6:4, 6:3
№2 Андрея Глушкова – Рая Маркова 6:3, 2:6, 6:4
№3 Никол Нунева – Стелиана Гичева 6:0, 6:3
№5 Кристина Кънева – Анастасия Саленко (Украйна) 6:3, 6:0
№6 Моника Господинова – Серена Наполи (Италия) 6:4, 6:4
№10 Сирма Манчева – Александра Момчилова 6:1, 6:3
№11 Каролина Костова – Арина Атабаева (Русия) 6:3, 6:3
№15 Калина Симеонова – София Крилова (Русия) 6:3, 4:6, 6:2
Илина Илиева – №8 Мария Джукич (Сърбия) 6:1, 6:1
Рая Стайкова – №12 Габриела Йорданеску (Румъния) 0:6, 7:6(6), 6:2
Мелани Стоичкова – №9 Теодора Петре (Румъния) 6:4, 3:6, 4:6
Калина Средкова – №14 Лохан Куксак (Франция) 1:6, 1:6
Мария-Магдалена Янакиева – №4 Карина Капузу (Румъния) 0:6, 1:6
Теодора Найденова – №7 Ана Лазар (Румъния) 1:6, 5:7