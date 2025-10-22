Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 22 окт 2025 | 08:42
  • 214
  • 0
Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

15 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на втория турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите през вчерашния ден постигнаха Георги Георгиев, Александър Ибришимов, Виктор Атанасов и Борис Начев. Вчера за втория кръг се класираха Кристиян Стефанов, Борис Борисов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски и Мартин Латинчев. Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Калоян Шиков, №2 Станислав Косев, №9 Петър Иванчев, №8 Пламен Колев, №13 Васил Русанов, №15 Любен Хубенов и №16 Мартин Бонев.

За осминафиналите при девойките се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Александра Момчилова, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.

Юноши, 1-кръг:

Георги Георгиев – Захар Бондарец (Украйна) 6:0, 6:4

Александър Ибришимов – Люис Хендерсън (Великобритания) 4:6, 6:2, 6:3

Виктор Атанасов – Тимофей Зайцев (Русия) 6:3, 6:3

Борис Начев – Уейлън Лин (САЩ) 6:1, 6:0

Никола Божилов – Пол Гимбасан (Румъния) 4:6, 6:3, 4:6

Браян Димов – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния) 3:6, 6:7(2)  

Девойки, 1/16-финали:

№1 Александра Рангелова – Мария Роска (Румъния) 6:4, 6:3

№2 Андрея Глушкова – Рая Маркова 6:3, 2:6, 6:4

№3 Никол Нунева – Стелиана Гичева 6:0, 6:3

№5 Кристина Кънева – Анастасия Саленко (Украйна) 6:3, 6:0

№6 Моника Господинова – Серена Наполи (Италия) 6:4, 6:4

№10 Сирма Манчева – Александра Момчилова 6:1, 6:3

№11 Каролина Костова – Арина Атабаева (Русия) 6:3, 6:3

№15 Калина Симеонова – София Крилова (Русия) 6:3, 4:6, 6:2

Илина Илиева – №8 Мария Джукич (Сърбия) 6:1, 6:1

Рая Стайкова – №12 Габриела Йорданеску (Румъния) 0:6, 7:6(6), 6:2

Мелани Стоичкова – №9 Теодора Петре (Румъния) 6:4, 3:6, 4:6

Калина Средкова – №14 Лохан Куксак (Франция) 1:6, 1:6

Мария-Магдалена Янакиева – №4 Карина Капузу (Румъния) 0:6, 1:6

Теодора Найденова – №7 Ана Лазар (Румъния) 1:6, 5:7

Следвай ни:

Още от Тенис

Среща на легенди в Лисабон

Среща на легенди в Лисабон

  • 21 окт 2025 | 22:08
  • 2819
  • 0
19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

  • 21 окт 2025 | 20:49
  • 1868
  • 0
Циципас се оттегли от турнира във Виена

Циципас се оттегли от турнира във Виена

  • 21 окт 2025 | 20:31
  • 1132
  • 0
Джокович трябва да играе, докато желае и му е приятно

Джокович трябва да играе, докато желае и му е приятно

  • 21 окт 2025 | 17:56
  • 1403
  • 0
Водачката в схемата отпадна още в първи кръг в Китай

Водачката в схемата отпадна още в първи кръг в Китай

  • 21 окт 2025 | 17:24
  • 1017
  • 0
Димитър Кузманов с трудна победа на старта в Хамбург

Димитър Кузманов с трудна победа на старта в Хамбург

  • 21 окт 2025 | 16:00
  • 491
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 474886
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 3245
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 3253
  • 1
Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 29866
  • 26
ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 29938
  • 9
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 37266
  • 141