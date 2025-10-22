Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

15 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на втория турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите през вчерашния ден постигнаха Георги Георгиев, Александър Ибришимов, Виктор Атанасов и Борис Начев. Вчера за втория кръг се класираха Кристиян Стефанов, Борис Борисов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски и Мартин Латинчев. Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Калоян Шиков, №2 Станислав Косев, №9 Петър Иванчев, №8 Пламен Колев, №13 Васил Русанов, №15 Любен Хубенов и №16 Мартин Бонев.

За осминафиналите при девойките се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Александра Момчилова, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.

Юноши, 1-кръг:

Георги Георгиев – Захар Бондарец (Украйна) 6:0, 6:4

Александър Ибришимов – Люис Хендерсън (Великобритания) 4:6, 6:2, 6:3

Виктор Атанасов – Тимофей Зайцев (Русия) 6:3, 6:3

Борис Начев – Уейлън Лин (САЩ) 6:1, 6:0

Никола Божилов – Пол Гимбасан (Румъния) 4:6, 6:3, 4:6

Браян Димов – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния) 3:6, 6:7(2)

Девойки, 1/16-финали:

№1 Александра Рангелова – Мария Роска (Румъния) 6:4, 6:3

№2 Андрея Глушкова – Рая Маркова 6:3, 2:6, 6:4

№3 Никол Нунева – Стелиана Гичева 6:0, 6:3

№5 Кристина Кънева – Анастасия Саленко (Украйна) 6:3, 6:0

№6 Моника Господинова – Серена Наполи (Италия) 6:4, 6:4

№10 Сирма Манчева – Александра Момчилова 6:1, 6:3

№11 Каролина Костова – Арина Атабаева (Русия) 6:3, 6:3

№15 Калина Симеонова – София Крилова (Русия) 6:3, 4:6, 6:2

Илина Илиева – №8 Мария Джукич (Сърбия) 6:1, 6:1

Рая Стайкова – №12 Габриела Йорданеску (Румъния) 0:6, 7:6(6), 6:2

Мелани Стоичкова – №9 Теодора Петре (Румъния) 6:4, 3:6, 4:6

Калина Средкова – №14 Лохан Куксак (Франция) 1:6, 1:6

Мария-Магдалена Янакиева – №4 Карина Капузу (Румъния) 0:6, 1:6

Теодора Найденова – №7 Ана Лазар (Румъния) 1:6, 5:7