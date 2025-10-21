Популярни
19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

19-годишният бразилец Жоао Фонсека отстрани миналогодишния шампион Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Базел (Швейцария) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 523 045 евро.

На старта Фонсека се наложи над французина със 7:6(6), 6:3 за час и 28 минути игра.

Първият сет премина без пробиви и бразилецът надделя след тайбрек, а във втората част Жоао Фонсека поведе с 3:0 след ранен пробив и задържа аванса си до крайното 6:3.

Във втория кръг Фонсека ще се изправи срещу седмия поставен чех Якуб Меншик.

Преминалият през квалификациите американец Райли Опелка намери място във втория кръг, след като надви аржентинеца Себастиан Баес с 6:3, 6:4, а хърватинът Марин Чилич отстрани "щастливия губещ" Давид Гофен (Белгия) със 7:6(9), 7:5 в двубой, продължил час и 50 минути.

Първия кръг преодоля и Валентен Ройе от Франция след победа над представителя на домакините Рафаел Колиньон с 6:4, 7:6(5).

