  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  • 21 окт 2025 | 17:56
  • 582
  • 0
Борбата за голмайсторския приз на Югоизток е ожесточена

Борбата за голмайсторския приз в Югоизточната Трета лига този сезон е повече от оспорвана. След изиграването на последния кръг класирането при реализаторите е повече от интересно:

През този сезон нападателят на Марица (Пловдив) Георги Трифонов се превърна в истинска заплаха за всяка отбрана, като добави две попадения в сметката си за успеха с 3:2 над Гигант (Съединение). Трифонов, който е юноша на Ботев (Пловдив), води убедително сред голмайсторите с 12 попадения.

Нападателят на Несебър Кристиян Парашкевов продължава да впечатлява с постоянството си и отличния си усет към гола. Със своите 10 гола Парашкевов е на второ място след Трифонов.

Нападателят на Марица (Милев) Иван Кирев и ветеранът в РаковскиПетър Атанасов пък имат по 9 попадения и разделят третата позиция.

