Шампионът Мялби - пощальон за скаут и училищен директор за треньор

Новината, че Швеция има нов шампион в лицето на известния у нас като Мялби отбор, логично събуди интереса на мнозина. Историята на скромния клуб е като приказка. Той е основан през далечната 1939 година, но едва сега печели титлата. “Жълто-черните” стигнаха до трофея след успех над Гьотеборг с 2:0 като гости в понеделник вечер.

Отборът е съставен основно от местни играчи от близкото рибарско селище Хелевик, което има население от едва 1485 души. Благодарение на правилото за 51% собственост в шведския футбол, клубовете са основно притежавани от феновете, което означава, че богати инвеститори не могат да държат контролен дял.

Само допреди седем години тимът още играеше в третото ниво на местния футбол, като имаше сериозни финансови проблеми след две поредни изпадания. Спортният директор Хасе Ларсон е работил три години без заплата, за да помогне на клуба да се изправи на крака.

Главният скаут Арвид Францен е пощальон през деня и работи почасово като скаут за Мйелби, както по-скоро звучи името на клуба на шведски. Старши треньорът Андерс Торстенсон е бивш директор на училище, който наскоро се пребори с левкемията и през 2023 г. се завърна за трети път начело на отбора.

🇸🇪 Mistrzowie Szwecji, Mjällby AIF świętują.



Coś niesamowitego. To tak, jakby mistrzem Szwecji zostali nie Celtic/Rangers, tylko Inverness albo Falkirk. Mistrzem Polski nie Lech/Legia, tylko Nieciecza. pic.twitter.com/3aljoUH4qy — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) October 20, 2025

Шест автобуса, пълни с привърженици, пътуваха от Блекинге до Гьотеборг и стадион „Гамла Улеви“ в понеделник, за да видят как техният отбор вдига трофея „Ленарт Йохансон“. Бурак Юджел, фен на Мялби и управител на местен хранителен магазин, взел децата си в колата за една изненада, която те дълго няма да забравят.

„Казахме им по пътя и те бяха изключително щастливи. Атмосферата на място беше съвсем различна. Това се е случвало само веднъж преди, не е нещо, което искаш да пропуснеш, така че се възползвахме от шанса да пропътуваме целия път дотам“, разказва Бурак Юджел в „Nyhetsmorgon“.

Hvor er der vildt, at Mjällby AIF vinder det svenske mesterskab for første gang nogensinde! Ville svare til, at en klub som Viborg vandt Superligaen. Der bor altså kun ca. 1200 mennesker i byen og for 6 sæsoner siden rykkede de op i Allsvenskan. Stærkt!👏🏼pic.twitter.com/MxJAx86Axg — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) October 20, 2025

Семейството се прибрало у дома в 2:00 часа през нощта, а самият той трябвало да става за работа отново в 5:00 часа. Според него обаче всичко си е заслужавало.

„Почти не съм спал и все още не мога да проумея нищо. Не знам дали е реалност или сън“, казва той.

Футболната привърженичка Йохана Тьорнбери следи Мялби от 80-те години на миналия век, а баща ѝ също е играл за отбора от Листерландет. Тя описва първата титла на клуба и „семейството“ като нещо абсолютно прекрасно.

„Това е нещото, за което сме мечтали толкова дълго. Просто е фантастично“, споделя Йохана.

Тьорнбери, която е гледала победата над Гьотеборг по телевизията у дома, разказва, че чашите са били извадени още десет минути преди края.

Inramningen på Gamla Ullevi inför avspark 🏟



📲 Se IFK Göteborg - Mjällby AIF på HBO Max och Kanal 9 pic.twitter.com/en98VDbOSe — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025

„Отворихме шампанското, което отдавна държах охладено, когато оставаха само две минути. Тогава се осмелихме“, казва тя.

Както Бурак Юджел, така и Йохана Тьорнбери са били на работа в пет часа сутринта и въпреки ранния час, е било ясно какво означава тази шампионска титла за колегите и клиентите в магазина през сутрешните часове.

„Чувството е сякаш ще получиш топла прегръдка от всеки клиент с шал на Мялби. Това е радост и гордост, същото е и с персонала. В стаята за почивка говорим само за тима и колко добри са те“, казва Бурак Юджел.

Празненствата за титлата тепърва започват

С оставащи два домакински мача, празненствата за титлата в Мялби тепърва започват. Йохана Тьорнбери разказва, че въпреки че титлата вече е спечелена, това е нещо, което всички очакват с нетърпение.

„Ще продължим с празненствата. Просто слагаме следващото шампанско да се охлажда – дори и да сме на работа след това“, казва дамата.