Коди Стаман отново е влюбен в ММА

Коди Стаман признава, че не е изпитал никакво вълнение, когато се е върнал към битките след напускането си от UFC — но постепенно отново започва да усеща искрата.

След 15 мача в UFC и баланс 7 победи, 7 загуби и 1 равен, Стаман (28-8-1) не е получил нов договор, след като контрактът му изтича през ноември 2024 г. На 35 години това е било трудно за преглъщане.

„Беше доста отрезвяващо преживяване, честно казано — да тръгнеш назад“, каза Стаман пред MMA Junkie. „Нека си го кажем направо — това е положението.“

Без да си спестява истината, Стаман споделя, че се смята за един от по-разумните бойци в ММА света. Той няма намерение да се бие вечно, но през последната година е осъзнал, че все още има за какво да се бори.

„Прибрах се у дома за сватбата на брат ми, и приемът, който получих от всички хора в родния ми град, беше невероятен", спомня си той. „Всички бяха супер развълнувани. Това беше преди няколко седмици — всички ми казваха: ‘Човече, не мога да чакам следващата ти битка.’ И тогава си спомних кой съм, откъде съм — и това чувство беше страхотно. След това отново се развълнувах.“

Семейството и приятелите на Стаман ще имат възможност да го видят на живо в събота, когато ще се изправи срещу Шон Тарлтън (5-3) на галавечерта Legends of Combat 5 в Мускегон, щата Мичиган. Той признава, че отново започва да усеща страстта към спорта.

„Не мисля, че съм се чувствал така от доста време", казва той. „Минах от това да обичам спорта до това да се превърне в работа, и тогава вече не го обичаш по същия начин, както когато се катереше нагоре. ... Сега отново се влюбих в спорта. Спомних си защо избрах този път преди 10 години.“

Каква е мотивацията му сега? Как вижда бъдещето си? Дори самият Стаман не е напълно сигурен, но е готов да види накъде ще го отведе пътят му.

„Умен човек съм и мога да изкарвам пари по много начини", казва той. „Преди UFC имах успешен строителен бизнес. Имам и имоти за краткосрочен наем. В началото си казах: ‘Добре, направих малко пари в UFC, инвестирал съм ги добре, време е да продължа напред.’ Но после един по един приятелите ми започнаха тренировъчни лагери — Дан Иге срещу Питбу’, и си казах: ‘Трябва да съм там за Дан.’ После Кай Камака имаше мач — и пак съм в залата. И тогава си рекох: ‘Щом така или иначе съм все в залата, по-добре да вляза и в битка.’“

Признавайки, че през кариерата си е свалял твърде много килограми, Стаман решава да премине в категория „перо“ (featherweight). Вече не е обсебен от идеята за връщане в UFC. Живее в Лас Вегас и тренира в Xtreme Couture, като казва, че би приел краткосрочно предложение от UFC, ако обстоятелствата се подредят, но го изкушава и възможността да се състезава в PFL.

„Ако трябва да избирам сега – дали да се бия в UFC при 145 паунда, или в турнира на PFL – честно казано, бих избрал PFL", признава Стаман. „Конкуренцията там не е толкова силна, а парите са повече за по-кратко време. На този етап от кариерата ми това има повече смисъл. Да направя няколко мача, да спечеля добри пари и да се оттегля. А ако след това UFC ме потърсят отново – ще бъда истински щастлив.“