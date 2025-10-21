Популярни
Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали

  • 21 окт 2025 | 15:57
Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали

Съвместният проект на БФС, Джуниър Ачийвмънт България и АПСТЕ за развитие на финансова грамотност и предприемачески нагласи сред футболистите от националните юншески отбори продължава. В тази връзка от Джуниър Ачийвмънт проведоха втората работилница от плана на проекта, в която се включиха 19 футболисти на възраст до 17 години, обявиха от БФС.

Темата беше спорт и предприемачество, а с много примери от света на футбола и спорта младежите разбраха, че е важно отрано да планират своята кариера след спорта и че предприемачеството е обещаващ възможен път, за който те вече са развили много от качествата благодарение на футбола.

Практическите дейности ги насочиха към това, че предприемачеството е преди всичко начин на мислене, който всеки може да изгради, съзнателно инвестирайки времето си в наблюдение, идентифициране на проблеми в средата около себе си и развиване на идеи за тяхното решаване.

Сред думите, с които младежите си тръгнаха в края на занятието, се откроиха „вдъхновение“, „развитие“, „мотивация“.

Снимка: bfunion.bg

