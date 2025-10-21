Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски вече е 132-ри в света на двойки

Александър Донски вече е 132-ри в света на двойки

  • 21 окт 2025 | 14:52
  • 302
  • 0
Александър Донски вече е 132-ри в света на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на АТР на двойки.

През миналата седмица той достигна до полуфиналите на турнира на твърда настилка от сериите “Чаланджър 125” в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро. Това класиране му донесе 45 точки и го изстреля с 13 позиции нагоре при дуетите. Така Александър Донски вече заема 132-ро място с актив от 611 точки. От Топ 100 към днешна дата го делят 220 пункта.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон - в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато спечели първата си титла във веригата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ранна загуба на Лиа Каратанчева на WTA 125 в Мексико

Ранна загуба на Лиа Каратанчева на WTA 125 в Мексико

  • 21 окт 2025 | 09:52
  • 443
  • 1
14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

  • 21 окт 2025 | 09:13
  • 713
  • 0
Сабаленка и Бадоса в Дубай - слънце и горещи танци по бански

Сабаленка и Бадоса в Дубай - слънце и горещи танци по бански

  • 21 окт 2025 | 08:59
  • 4878
  • 12
Де Минор и Бублик се класираха за втория кръг във Виена

Де Минор и Бублик се класираха за втория кръг във Виена

  • 20 окт 2025 | 20:42
  • 624
  • 0
Яник Синер няма да играе за Италия на Купа "Дейвис"

Яник Синер няма да играе за Италия на Купа "Дейвис"

  • 20 окт 2025 | 19:09
  • 1417
  • 2
Руска тенисистка избра да представлява Узбекистан

Руска тенисистка избра да представлява Узбекистан

  • 20 окт 2025 | 18:28
  • 2098
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 22177
  • 38
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 5456
  • 2
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5788
  • 1
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 12099
  • 1
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 18060
  • 34
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458990
  • 16