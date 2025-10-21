Александър Донски вече е 132-ри в света на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на АТР на двойки.

През миналата седмица той достигна до полуфиналите на турнира на твърда настилка от сериите “Чаланджър 125” в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро. Това класиране му донесе 45 точки и го изстреля с 13 позиции нагоре при дуетите. Така Александър Донски вече заема 132-ро място с актив от 611 точки. От Топ 100 към днешна дата го делят 220 пункта.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон - в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато спечели първата си титла във веригата.