Александър Василев започва утре срещу румънец на юношеския "Мастърс"

Българинът Александър Василев ще играе срещу Яник Александреску (Румъния) в първата си среща от финалния Мастърс на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025). Двубоят ще започне утре не преди 10.00 ч. българско време, а всеки един мач на Василев може да гледате пряко в ефира на БНТ 3. Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в Чънду (Китай).

Българинът е водач в Група „А", в която са още Якопо Васами (Италия), Яник Александреску (Румъния) и Оскари Палданиус (Финландия). В група „Б" са Андрес Сянтамарта Роч (Испания), Макс Шьонхаус (Германия) и американците Бенджамин Уилуърт и Джак Кенеди. Първите двама от всяка група ще се класират за полуфиналите, а победителите в тях ще спорят за титлата.

Шампионът на ITF Junior Finals 2025 ще спечели 1000 точки за световната ранглиста – толкова, колкото се присъждат и при титла в юношески турнир от Големия шлем. Участниците ще получат и грантове за пътуване, които ще подпомогнат прехода им към професионалния тенис. През 2025 година ще бъде разпределена рекордна сума от 220 000 долара, като шампионите ще получат до 23 000 долара. Финансовото подпомагане ще бъде разпределено и между останалите състезатели до осмо място.

През тази година Василев стана вицешампион на сингъл на US Open, стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на Уимбълдън, игра четвъртфинал на „Ролан Гарос" и осминафинал на Australian Open. Също през тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Александър стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания).

Александър Василев е третият българин, който ще играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.