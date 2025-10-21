Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"

Легендата и директор "Развитие" към Българска федерация по баскетбол Пини Гершон е главен герой в рубриката "Гостът на Sportal.bg".

Гершон отново е част от българския спорт - 16 години, след като класира националния ни отбор на Европейското първенство във Вроцлав.

"Досега гледах първа дивизия, младежите под 16 и под 14-годишна възраст. Нивото на талантите е много добро. Имате около 50-60 треньори на предишния ми семинар, така че ще очаквам на следващите ми занимания да привлечем около 150 треньори", каза Гершон в студиото на Sportal.bg.

"Всичко зависи от парите в мъжкия баскетбол. Ако подпишете петима американци, например, естествено да играят поне четирима от тях. Доколкото знам, имаме поне 3-4 добри българи във всеки отбор, а останалото зависи от чужденците. Това пък зависи от финансовите възможности и така се определя нивото на самите отбори. Не трябва да се срамувате от този факт, защото в цяла Европа най-добрите отбори са изградени от чужденци. Между 6 и 10 играчи във всеки гранд са чужденци, а най-големите като Реал Мадрид, Апоел и Олимпиакос са най-богати и затова имат толкова добри чужденци.



Преди около 20 години Лукойл в България беше с най-много пари и съответно водеха най-скъпите чужденци. Така се съставя и изгражда по-добър отбор.

Колкото до треньорите в България, аз самият имам много дълга кариера и все още се уча. Така че треньорите ви трябва да искат да продължават да се учат. Аз бях тук преди 17-18 години и се учудих, че някои от играчите тогава още играят, но пък някои са вече треньори. Изненадва ме, че няма по-млади играчи, които да заменят по-възрастните. Но пък е хубаво, че треньорите се обучават и израстват.

Обичам Васил Евтимов, той беше мой играч и после стана добър треньор. Той плачеше на рамото ми. Каза ми, че са му отнели шампионата и затова се радва толкова на Суперкупата. Не гледах финала миналия сезон, но той е много чувствителен човек, нищо че е толкова огромен физически. Аз също за малко да се разплача за него. Радвам се за него, той е един от потенциалните треньори, който да работи с нас в някой от националните ни отбори на България. Играчите го обичат и той може да стане много добър треньор.



Опитвам се да помогна с каквото са ме помолили. Задачата ми тук е да изграждам треньори, което е първата стъпка за развитието на баскетбола. Аз избирам треньори за младежките гарнитури, защото първо трябва да развиваш треньори и след това играчи. Не знам дали Васил Евтимов ще стане треньор на мъжкия национален отбор, зависи от целите ни за следващите квалификации. Федерацията ще реши скоро дали да избере българин или чужденец. Има добри имена сред кандидатите, но за тези неща не съм аз човекът, който ще решава. Който и да е треньор, аз вярвам, че ще е добър кандидат.