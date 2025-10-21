Популярни
  21 окт 2025
Сериозен интерес към Държавното по бокс в Благоевград

Много сериозен интерес и очаквания за равностойни и вълнуващи срещи. Така започва днес в Благоевград вторият кръг от Държавното лично-отборно първенство по бокс за младежи и девойки. На ринга ще се качат момчета и момичета до 15 и 18 години.

Очакват се близо 160 таланти от цялата страна да покажат на какво са способни. Те ще влязат в сблъсък на ринга за разпределение на отборните отличия в тази възрастова група.

Първенството ще се проведе от днес до 25 октомври. То ще бъде следено зорко и от националните треньори, които ще подберат най-добрите за националните селекции в тези възрастови групи.

