Талантите ни в бокса с два шанса за медал днес на Европейското в Будва

Българските таланти ще имат два шанса днес да спечелят медали от Европейското първенство за ученици в Будва. Шампионатът в Черна гора навлиза в решителна фаза, като ще се проведат срещи от четвъртфиналите.

Ана Добрева ще открие програмата в следобедната сесия. В 15:00 часа младата ни надежда ще се изправи срещу Ариана Пономарова от Украйна. Мачът им е в категория до 40 килограма, а победа ще гарантира на нашето момиче минимум бронзово отличие.

Във вечерната програма на ринга ще се качи и Летисия Милева. В категория до 57 килограма тя ще срещне Есма Юртсевер от Турция. Мачът е 16-ти в списъка на сесията, която стартира от 19:00 часа. Победа осигурява място на полуфинал и минимум бронз.

В понеделник трима от талантите ни допуснаха поражения. Здравко Колев (40 кг) отстъпи на Давид Хорват (Украйна), Андриян Стойков (44 кг) загуби от Хусам Фала (Израел), а Мартин Райчев (52 кг) бе спрян от Албертас Улчинскас (Литва).