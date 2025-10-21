Лейла Фернандес и София Кенин с двусетови победи на старта в Токио

Канадката Лейла Фернандес и американката София Кенин стартираха с победи на турнира по тенис на твърди кортове от категорията WTА 500 в японската столица Токио с награден фонд над 1 милиона долара.

Фернандес, която миналата седмица стана шампионка в Осака, продължи победната си серия след успях над Мария Сакари (Гърция) със 7:6(5), 6-4 за два часа игра.

В следващия кръг канадката ще играе с победителката от турнира в Нинбо през миналата седмица и втора поставена в основната схема Елена Рибакина (Казахстан).

София Кенин се наложи над участващата с "уайлд кард" представителката на домакините Моюка Учиджика с 6:1, 6:3 и си осигури двубой с друга японка - Вакана Сонобе, която елиминира Никола Бартункова (Чехия) с 6:4, 6:3.

Две от поставените също записаха победи. Номер 7 Диана Шнайдер (Русия) спечели срещу Даяна Ястремска (Украйна) с 6:3, 6:1, а номер 9 Виктория Мбоко надделя в изцяло канадския сблъсък с Бианка Андреску с 6:3, 6:3 за 75 минути. За 18-годишната Мбоко това е първи успех след трофея в Монреал на 8 август.

Румънката Жаклин Кристиан също продължава във втория кръг, след като се наложи над Алина Чараева (Русия) с 6:2, 6:3.