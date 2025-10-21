Георги Кабаков ще ръководи среща от основната фаза на Лига Европа

Българският съдия Георги Кабаков получи шести международен мач през сезона, след като УЕФА го назначи за ръководещ на срещата от третия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа между Макаби (Тел Авив) и Мидтиланд.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия е Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата (ВАР) също са българи – Драгомир Драганов е главен ВАР, а Никола Попов ще бъде асистент-ВАР. Томаш Барта от Чехия е делегат на УЕФА, а Карен Налбандиян от Aрмения е съдийски наблюдател.