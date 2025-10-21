Популярни
Борците ни с ранни загуби в първия ден на Световното до 23 г.

  • 21 окт 2025 | 11:41
  • 414
  • 0
Борците ни с ранни загуби в първия ден на Световното до 23 г.

Дебютантите Кристиян Миленков (63), Азис Атанасов (77) и Ивайло Иванов (87) загубиха на старта на Световното първенство по борба до 23 години в Нови Сад, Сърбия.

Миленков, пети на световното за юноши тази година, отстъпи пред Адхам Илсаейд (Египет), двукратен шампион на африканското първенство, с 3:6.  

В категория до 77 кг Азис Атанасов бе спрян от шампиона на Азия от 2023-а Йелдос Камелов (Казахстан), с 0:8.

При 87-килограмовите Ивайло Иванов също загуби от казахстанец - Максат Сайлау, трикратен призьор от първенството на Азия за същата възраст, с 2:5.

За съжаление, съперниците и на тримата претърпяха поражение в следващия кръг и така българското участие приключи.

Във втория ден на шампионата днес излизат други четирима наши представители. При най-леките до 55 кг Калоян Иванов ще има за съперник Коджакбар Кучкаров (Узбекистан), азиатски вицешамион до 17 г.   При 67-килограмовите Димитър Георгиев ще спори с Нестори Манила (Финландия), пети на световното за юноши през 2023-а.   Сергей Стоев (72) ще излезе срещу Артур Йеремеев (Eстония), пети на световното до 23 г. през 2023-а.   Михаил Мелехов (97) очаква победителя от сблъсъка между азер и руснак.

