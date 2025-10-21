Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ранна загуба на Лиа Каратанчева на WTA 125 в Мексико

  • 21 окт 2025 | 09:52
  • 242
  • 0
Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева загуби от представителката на домакините Виктория Родригес с 2:6, 1:6 за 80 минути.   Опитната 30-годишна Родригес, която е достигнала до 113-ото място в световната ранглиста, стартира силно и след серия от пет поредни гейма поведе с 5:1, с което си осигури успеха в първия сет.  Във втората част мексиканката започна с пробив, след което спечели подаването на съперничката си още два пъти в петия и в седмия гейм, за да триумфира.

22-годишната софиянка имаше проблеми на сервис, като допусна пет пробива и спечели едва 23 от 54 разиграни точки при собственото си подаване (43%) срещу 65% (41 от 63) в същия показател за Родригес.

Каратанчева все пак заработи 1200 долара и 1 точка за световната ранглиста, в която заема 307-ата позиция.

