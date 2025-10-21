Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мялби
  3. Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

  • 21 окт 2025 | 09:33
  • 354
  • 0
Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

Отборът на Мялби стана шампион на Швеция за първи път в историята си. "Жълто-черните" спечелиха гостуването си на Гьотеборг с 2:0 в среща от 27-ия кръг на първенството в елитната лига Алсвенскан и събраха 66 точки, като вече имат непреодолим аванс от 11 точки пред втория Хамарби три кръга преди края на сезона.

Якоб Бергстрьом даде аванс на гостите в 21-ата минута, а Том Петерсон удвои седем минути по-късно.

Гьотеборг, в чийто състав като титуляр игра бившият полузащитник на ЦСКА Тобиас Хайнц, е шести с 44 точки, отбелязва БТА.

Мялби е основан през 1939 година. Клубът е базиран в едноименното градче с население от около 1500 души в южната община Сьолвесборг, но играе мачовете си на стадион "Страндвален" в съседното селце Хелевик с капацитет за 6 хиляди зрители. Старши треньорът Андерс Торстенсон разчита основно на местни футболисти.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

  • 21 окт 2025 | 03:59
  • 3321
  • 0
Шест оферти на масата за акциите на Севиля

Шест оферти на масата за акциите на Севиля

  • 21 окт 2025 | 03:32
  • 1928
  • 0
Трент ще е готов за „Ел Класико“

Трент ще е готов за „Ел Класико“

  • 21 окт 2025 | 03:03
  • 1217
  • 14
Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма да пазарува през януари

  • 21 окт 2025 | 02:38
  • 1954
  • 0
Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

  • 21 окт 2025 | 02:14
  • 1938
  • 0
Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

  • 21 окт 2025 | 01:50
  • 4357
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 26670
  • 9
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 5555
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2204
  • 3
Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

  • 21 окт 2025 | 05:55
  • 1642
  • 0
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3023
  • 7
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 27551
  • 19