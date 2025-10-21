14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 победи постигнаха български тенисисти на старта на втория турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите през вчерашния ден постигнаха: Кристиян Стефанов, Борис Борисов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски и Мартин Латинчев.

Шестима българи ще изиграят днес срещите си от първия кръг: Георги Георгиев, Никола Божилов, Браян Димов, Борис Начев, Александър Ибришимов и Виктор Атанасов.

Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Калоян Шиков, №2 Станислав Косев, №9 Петър Иванчев, №8 Пламен Колев, №13 Васил Русанов, №15 Любен Хубенов и №16 Мартин Бонев.

Победи при девойките в първия кръг в понеделник постигнаха Калина Средкова, Александра Момчилова, Илина Илиева, Мелани Стоичкова, Рая Стайкова, Рая Маркова, Мария-Магдалена Янакиева, Стелиана Гичева и Теодора Найденова.

Директно от втория кръг ще започнат още осем българки: №1 Александра Рангелова, №2 Андрея Глушкова, №3 Никол Нунева, №5 Кристина Кънева, №6 Моника Господинова, №10 Сирма Манчева, №11 Каролина Костова и №13 Калина Симеонова.

Юноши, 1-кръг:

Кристиян Стефанов – Илия Трайкович (Сърбия) 6:3, 6:2

Борис Борисов – Емилиан Негойта (Румъния) 3:6, 6:3, 6:1

Владимир Цонков – Максим Кривий (Украйна) 6:0, 6:4

Дамян Аврамовски – Габриел Филипи (Италия) 6:2, 6:3

Мартин Латинчев – Дмитрий Шелоков (Русия) 6:4, 6:2

Якоб Ясин – Тудор Преда (Румъния) 2:6, 2:6

Емил Маринов – Леонардо Фиочи (Италия) 6:7(2), 2:6

Давид Илиев – Богдан Попа (Румъния) 2:6, 1:6

Александър Начев – Давид Арчип (Румъния) 2:6, 1:6

Днес:

Георги Георгиев – Захар Бондарец (Украйна)

Никола Божилов – Пол Гимбасан (Румъния)

Браян Димов – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния)

Борис Начев – Уейлън Лин (САЩ)

Александър Ибришимов – Люис Хендерсън (Великобритания)

Виктор Атанасов – Тимофей Зайцев (Русия)

Девойки, 1-кръг:

Калина Средкова – Ава Павкова 3:6, 6:3, 6:0

Александра Момчилова – Ева Роска (Румъния) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Илина Илиева – Сара Болинтиняну (Румъния) 6:0, 3:6, 6:1

Мелани Стоичкова – Анастасия Архипова (Украйна) 2:6, 6:1, 6:4

Рая Стайкова – Алис Склафани (Италия) 6:4, 6:3

Рая Маркова – Карина Николае (Румъния) 6:1, 6:3

Мария-Магдалена Янакиева – Радост Тихомирова 6:3, 6:1

Стелиана Гичева – Ева Образцова (Русия) 6:1, 7:5

Теодора Найденова – Ева Колева 7:5, 6:2

Радина Средкова – Патрисия Кручиат (Румъния) 3:6, 3:6

Ренета Дженкова – Мария Роска (Румъния) 0:6, 2:6

Мая Кирилова – София Крилова (Русия) 6:7(3), 6:7(6)

Мария Мотреникова – Серена Наполи (Италия) 1:6, 4:6

Изабела Жечева – Арина Атабаева (Русия) 6:7(2), 1:6

Виктория Николова – Александра Назаренко (Украйна) 4:6, 1:6

Вероника Железова – Анастасия Саленко (Украйна) 4:6, 6:3, 6:7(4)