Сабаленка и Бадоса в Дубай - слънце и горещи танци по бански

Сезон 2025 е към своя край и тенисистките се оказват в много различни ситуации. Докато някои, като Елена Рибакина и Джазмин Паолини, се стремят да се класират за Финалите на WTA и участват на различни турнири в Азия, други – като Арина Сабаленка, се възползва от възможността да си почине и да презареди батериите преди турнира на най-добрите в края на годината.

Световната номер 1 прекара последните няколко дни в Дубай, където се срещна с най-близката си приятелка от Тура - Паула Бадоса, която живее там през по-голямата част от годината. Испанката, която от юни насам изигра само три мача заради контузии, преди седмица обяви, че прекратява сезона си преждевременно, за да се възстанови напълно и да започне 2026 г. в най-добрата възможна форма.

“Mi cita favorita”:

Porque las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka N1 del mundo, se juntaron en Dubai y la pasaron bien juntas pic.twitter.com/Zs5JHGZRrQ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 20, 2025

Както често се случва, когато са заедно, Сабаленка и Бадоса се забавляват под слънцето и танцуват – моменти, които те с радост споделят със своите последователи в социалните мрежи. Тези безгрижни дни скоро ще свършат и Сабаленка ще отпътува за Саудитска Арабия, за да се подготви за Финалите на WTA.

Бадоса от своя страна ще остане в Дубай, за да продължи програмата си за възстановяване, Нейната цел е да започне сезона в Австралия в топ форма и да се завърне в горния ешелон на световния тенис – нещо, което тя вече е доказала, че е способна да постигне.