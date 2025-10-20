Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Испания с Алкарас във финалите на Купа "Дейвис", Зверев се завръща в отбора на Германия

Испания с Алкарас във финалите на Купа "Дейвис", Зверев се завръща в отбора на Германия

  • 20 окт 2025 | 16:28
  • 105
  • 0
Испания с Алкарас във финалите на Купа "Дейвис", Зверев се завръща в отбора на Германия

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас и №3 Александър Зверев бяха селектирани в националните отбори на Испания и Германия за финалите на Купа "Дейвис", които ще се проведат между 18 и 23 ноември в Болоня.

Отборът на Испания ще срещне Чехия на четвъртфиналите, докато тимът на Германия ще се изправи срещу Аржентина, като двата мача трябва да се играят на 20 ноември.

Карлос Алкарас ще има за партньори Хауме Мунар (42-ри в света), Педро Мартинес (88), Марсел Гранойерс (8-и на двойки) и пети играч, който ще бъде обявен допълнително.

Германия ще пристигне в Болоня със Зверев, Ян-Ленард Щруф (91), Яник Ханфман (126) и двойката Тим Пуц-Кевин Кравиц. Зверев се завръща в националния отбор за първи път от 2023.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ясен е жребият на Александър Василев за Финалите на ITF

Ясен е жребият на Александър Василев за Финалите на ITF

  • 20 окт 2025 | 16:12
  • 201
  • 0
Вавринка: Искам да поиграя още малко и следващата година

Вавринка: Искам да поиграя още малко и следващата година

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 359
  • 0
Стъпка напред за Виктория Томова в световната ранглиста

Стъпка напред за Виктория Томова в световната ранглиста

  • 20 окт 2025 | 11:12
  • 705
  • 0
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7957
  • 5
Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

  • 20 окт 2025 | 03:34
  • 1685
  • 0
Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

  • 19 окт 2025 | 20:40
  • 1679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

  • 20 окт 2025 | 16:26
  • 592
  • 0
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 15992
  • 20
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 13382
  • 1
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 24148
  • 62
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 17696
  • 7
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7957
  • 5