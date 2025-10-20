Испания с Алкарас във финалите на Купа "Дейвис", Зверев се завръща в отбора на Германия

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас и №3 Александър Зверев бяха селектирани в националните отбори на Испания и Германия за финалите на Купа "Дейвис", които ще се проведат между 18 и 23 ноември в Болоня.

Отборът на Испания ще срещне Чехия на четвъртфиналите, докато тимът на Германия ще се изправи срещу Аржентина, като двата мача трябва да се играят на 20 ноември.

Карлос Алкарас ще има за партньори Хауме Мунар (42-ри в света), Педро Мартинес (88), Марсел Гранойерс (8-и на двойки) и пети играч, който ще бъде обявен допълнително.

Германия ще пристигне в Болоня със Зверев, Ян-Ленард Щруф (91), Яник Ханфман (126) и двойката Тим Пуц-Кевин Кравиц. Зверев се завръща в националния отбор за първи път от 2023.