Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ясен е жребият на Александър Василев за Финалите на ITF

Ясен е жребият на Александър Василев за Финалите на ITF

  • 20 окт 2025 | 16:12
  • 200
  • 0
Ясен е жребият на Александър Василев за Финалите на ITF

Българският тенисист Александър Василев е водач в Група „А“ на финалния "Мастърс" на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025), който ще се проведе в китайския град Чънду. Всеки един двубой на Василев може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

В групата на Василев попаднаха Якопо Васами (Италия), Яник Теодор Александреску (Румъния) и Оскари Палданиус (Финландия). В група „Б“ са Андрес Роиг (Испания), Макс Шьонехаус (Германия), Джак Кенеди (САЩ) и Бенджамин Уилуърт (САЩ).

Турнирът започва в сряда. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите, а победителите в тях спорят за титлата.

Шампионът на ITF Junior Finals 2025 ще спечели 1000 точки за световната ранглиста – толкова, колкото се присъждат и при победа в юношески турнир от Големия шлем. Тези точки могат да се окажат решаващи в битката за титлата №1 в края на сезона.

Участниците ще получат и грантове за пътуване, които ще подпомогнат прехода им към професионалния тенис. През 2025 година ще бъде разпределена рекордна сума от $220 000, като шампионите ще получат до $23 000. Финансовото подпомагане ще бъде разпределено и между останалите състезатели до осмо място.

ITF Junior Finals е много повече от тенис турнир – това е преживяване, което подготвя младите таланти за професионалната сцена. Състезателите се потапят в китайската култура, участват в различни събития извън корта и добиват представа как изглежда животът на професионален тенисист.

Следвай ни:

Още от Тенис

Вавринка: Искам да поиграя още малко и следващата година

Вавринка: Искам да поиграя още малко и следващата година

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 359
  • 0
Стъпка напред за Виктория Томова в световната ранглиста

Стъпка напред за Виктория Томова в световната ранглиста

  • 20 окт 2025 | 11:12
  • 705
  • 0
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7950
  • 5
Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

  • 20 окт 2025 | 03:34
  • 1684
  • 0
Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

Феликс Оже-Алиасим спечели титлата в Брюксел

  • 19 окт 2025 | 20:40
  • 1679
  • 0
Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

  • 19 окт 2025 | 18:35
  • 884
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

  • 20 окт 2025 | 16:26
  • 571
  • 0
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 15970
  • 20
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 13363
  • 1
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 24134
  • 62
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 17674
  • 7
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7950
  • 5