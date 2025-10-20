Вавринка: Искам да поиграя още малко и следващата година

Швейцарският тенисист Стан Вавринка, който получи "уайлд кард" за турнира в Базел АТР 500, отговори на въпрос дали не обмисля да сложи край на кариерата си. 40-годишният Вавринка в момента е на 158-о място в ранглистата на АТР. Той излезе от Топ 100 още през 2024, но все още не мисли да се отказва.

"Да приключиш кариерата си е много личен акт. Всички имаме различни желания, нужно е да го усетиш", каза швейцарецът пред вестник "Льо Матен".

"Ще видим дали ще има следващ сезон, нека първо завършим настоящия. Аз живея в настоящия момент, възползвам се максимално", добави той.

"Знам, че краят е близо, всички имат някакъв срок и след това оставят ракетата. Щастлив съм да бъда в Базел, ще мисля след Атина (тенис турнир от 2 до 8 ноември, за който също получи покана). Но да, надявам се да поиграя малко и следващата година", призна Вавринка, който ще играе срещу сърбина Миомир Кецманович на старта си на турнира във вторник или сряда.

"Искам да се предизвикам и да видя дали ще постигна резултати или не. Докато имам мотивация, мога още да се старая", каза още Стан Вавринка.