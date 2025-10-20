Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Петима българи в Топ 10 на световния бокс

Петима българи в Топ 10 на световния бокс

  • 20 окт 2025 | 15:06
  • 91
  • 0

Силното представяне на българските боксьори е отчетено подобаващо от World boxing. Обновената ранглиста на световната федерация включва петима наши национали в Топ 10 на отделните категории. Развой, който още веднъж показва добрата работа, която се върши от всички звена в БФБ – боксьори, треньори, клубове и ръководители.

Най-предно позициониран е Рами Киуан. Европейският шампион и световен вицешампион има актив от 1475 точки, което му отрежда второ място в ранглистата при 75-килограмовите. Той изостава със 175 пункта от лидера Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). По всичко личи двамата ще водят сериозен дуел в следващите години по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Хавиер Ибаниес е на пета позиция при 55-килограмовите. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж е с актив от 600 точки. На първо място е Махмуд Сабирхан (Казахстан) с 1650, следван от Рафаел Лосано (Испания) с 1375 и Юниор Рейес (Доминикана) с 975.

Радослав Росенов също е на пето място, но при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион при подрастващите и бронзов медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул има 600 точки. На първо място е Абдумалик Халоков от Узбекистан с 3000 точки. Втори е Луис де Оливейра (Бразилия) с 1525, а Топ 3 допълва Мунарбек Уулу (Киргизстан) с 975.

Пети е и Семион Болдирев. Само на 18 години той зае тази позиция на Световното първенство за мъже в Ливърпул в категория до 85 килограма. Представянето към момента му носи 300 точки в дивизията. На върха е Акмалджон Изроилов (Узбекистан) с 1600, пред Тийгън Стот (Англия) с 1075 и Михаел Деруиш (Австрия) с 630.

В Топ 10 е и Уилиам Чолов. Европейският шампион за младежи и пети от Световното първенство в Ливърпул има 300 точки, които му отреждат десета позиция в категория до 80 килограма. Лидер е Жавохир Уматалиев (Узбекистан) с 1650, следван от Нурбек Оралбай (Казахстан) с 1375 и Йожерлен Сезар (Франция) с 1225.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

Трима наши борци излизат в първия ден на Световното до 23 г.

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 625
  • 0
Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

  • 19 окт 2025 | 18:38
  • 479
  • 0
Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

  • 19 окт 2025 | 14:16
  • 598
  • 0
Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

  • 19 окт 2025 | 08:15
  • 1675
  • 1
Легендарната Ронда отново тренира

Легендарната Ронда отново тренира

  • 19 окт 2025 | 08:02
  • 3973
  • 3
Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 20:38
  • 324
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 11823
  • 13
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 9266
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 20137
  • 54
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 13035
  • 1
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 6305
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 4025
  • 1