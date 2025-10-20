Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

Александра Лукоянова спечели златен медал в олимпийския клас ILCA 6 Women на 53-тото Балканско първенство по ветроходство. Надпреварата се проведе в Несебър от 16 до 19 октомври, като събра над 120 участници от шест балкански държави.

Това е пореден голям успех за състезателката на ЯК “Черноморец-Бургас” , която през тази година спечели националната титла и стана пета на Европейското първенство до 23 години в Мартстранд (Швеция), записвайки едно от най-силните представяния на роден ветроходец в историята на този клас.

“Ветроходството е не просто спорт – то е начин на живот. Всеки старт е предизвикателство, но и възможност да покориш себе си. Горда съм, че представлявам България и Бургас на най-високо ниво”, сподели след победата си в Несебър Александра Лукоянова, която е отправила поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028..