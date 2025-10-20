Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Здравко Колев отказа италианец на Европейското по бокс за ученици

Здравко Колев отказа италианец на Европейското по бокс за ученици

  • 20 окт 2025 | 12:27
  • 229
  • 0
Здравко Колев отказа италианец на Европейското по бокс за ученици

Здравко Колев донесе нова победа на България от Европейското първенство по бокс за ученици. В категория до 40 килограма той изигра впечатляващ двубой срещу Антимо Саси (Италия). Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков младият ни талант не остави шанс на съперника си и го отказа във втория рунд на ринга в Будва, Черна гора.

Така Колев продължава в следващия кръг, където днес ще се изправи срещу Давид Хорват (Украйна). Мачът е четвърти във вечерната програма, която започва от 19:30 часа.

В други срещи от неделя Вангел Субашиев (42 кг) загуби с 0:5 съдийски гласа от Кол Мийкан (Шотландия). Иван Тотев (50 кг) отстъпи със същия резултат на Евгений Ковач (Украйна), а по сходен начин се разви и мача на Кристиян Димитров (60 кг) с Исмаил Исмаилов (Украйна).

Днес на ринга ни очакват още два мача с българско участие. В шеста среща от обедната сесия, която започва от 13:00 часа, Мартин Райчев (52 кг) ще боксира с Албертас Улчинскас (Литва). В 15:30 часа пък своя двубой в Будва ще изиграе Андриян Стойков (44 кг), който ще боксира с Хусам Фала (Израел).

