Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

  • 20 окт 2025 | 11:58
  • 500
  • 0
Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бившият президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов имаше важна роля на световното първенство за младежи в Чили, което завърши тази сутрин с финала между Мароко и Аржентина, спечелен с 2:0 от африканците.

Дългогодишният футболен началник, който е член на Байерн (Мюнхен) и е носител на златна значка на баварския клуб, беше главен делегат на състезанието, което мина под зоркия поглед на председателя на ФИФА Джани Инфантино и шефа на Съдийската комисия към световната футболна централа и легендарно име сред реферите Пиерлуиджи Колина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 9852
  • 23
Соле пред завръщане в игра за Славия

Соле пред завръщане в игра за Славия

  • 20 окт 2025 | 09:23
  • 606
  • 0
Турци също ще наблюдават нападател на Септември

Турци също ще наблюдават нападател на Септември

  • 20 окт 2025 | 09:18
  • 665
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 3495
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2651
  • 1
Иван Стоянов: Стремим се към най-високото! Лудогорец не е това, което беше

Иван Стоянов: Стремим се към най-високото! Лудогорец не е това, което беше

  • 19 окт 2025 | 22:15
  • 2213
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 9852
  • 23
Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

  • 20 окт 2025 | 08:54
  • 4949
  • 14
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 2299
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 3495
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2651
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 28121
  • 9