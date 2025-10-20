Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бившият президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов имаше важна роля на световното първенство за младежи в Чили, което завърши тази сутрин с финала между Мароко и Аржентина, спечелен с 2:0 от африканците.

Дългогодишният футболен началник, който е член на Байерн (Мюнхен) и е носител на златна значка на баварския клуб, беше главен делегат на състезанието, което мина под зоркия поглед на председателя на ФИФА Джани Инфантино и шефа на Съдийската комисия към световната футболна централа и легендарно име сред реферите Пиерлуиджи Колина.