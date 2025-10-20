Майерс с гол и асистенция, Ванкувър удържа Вашингтон

Защитникът Тайлър Майерс записа гол и асистенция за победата на Ванкувър Канъкс с 4:3 срещу Вашингтон Кепиталс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Елиас Петерсон, Кийфър Шерууд и Теди Блугър също вкараха за канадците, които водеха с 4:0 по-малко от пет минути преди края на последната третина.
Райън Ленърд, Джейкъб Чикрин и Джон Карлсън отбелязаха попаденията за Капс, които прекратиха серията си от четири поредни победи.
Райън Донато бе точен 2:58 минути след началото на продължението и записа асистенция, докато Спенсър Найт се отчете с 38 спасявания за успех на Чикаго Блекхоукс с 2:1 срещу Анахайм Дъкс. Франк Назар също бе точен за "черните ястреби", а за "патоците" вкара Мейсън Мактейвиш.